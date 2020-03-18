Израиль полностью закрылся от иностранцев

Полный запрет на въезд иностранных туристов в Израиль ввело управление народонаселения еврейского государства.

Туристов не будут пускать в Израиль, даже если они смогут доказать, что самоизолируются дома по приезде, отметили в пресс-службе Министерства туризма Израиля.

Предыдущее ограничение въезда, длительностью в две недели, решено было ужесточить. Министерство здравоохранения предполагает, что полный запрет на въезд остановит распространение коронавируса, пишет РИА Новости.

Со вчерашнего дня в Израиль могут въехать лишь граждане этой страны или те, у кого есть вид на жительство.