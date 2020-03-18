Global Finance назвал лучший банк страны

Банк удостоен этой награды за успешную деятельность, а также за стратегические проекты, реализуемые в соответствии с потребностями клиентов. Чтобы определить лучших, Global Finance выбрал банки из более чем 150 стран мира.

Авторитетный финансовый журнал Global Finance опубликовал список лучших банков мира в различных регионах. Международный банк Азербайджана, один из ведущих финансовых институтов региона, также вошел в их число.

Помимо МБА в число лучших банков из различных регионов мира вошли Credit Suisse (Швейцария), Akbank (Турция), ING (Нидерланды), Альфа Банк (Россия), Barclays (Великобритания), UniCredit (Италия) и другие. Более подробная информация доступна здесь.

Global Finance, штаб-квартира которого находится в Нью-Йорке, действует с 1987 года. Журнал имеет более 50 000 читателей в 188 странах. Его аудитория в основном включает менеджеров крупных корпораций и международных финансовых институтов. Награды, присуждаемые изданием отдельным банкам каждый год, признаны стандартом надежности и превосходства в финансовом мире. Выбор банков основан на мнении корпоративных финансовых структур, банкиров, консультантов и финансовых аналитиков со всего мира. В то же время, размер и динамика активов каждого банка, прибыльность, доступность, стратегические отношения, развитие бизнеса и инновативность рассматриваются в качестве важных критериев.

МБА, ставший по версии журнала Global Finance «Лучшим банком», объявил о своих стратегических целях до 2022 года в конце прошлого года. Основными стратегическими целями банка являются лидерство в корпоративном и розничном сегментах, конкурентная доля рынка в финансировании малого и среднего бизнеса, цифровое банковское обслуживание, высокая удовлетворенность клиентов, развитие безналичных платежей, а также становление лучшим работодателем в финансовом секторе. Для достижения этих целей в настоящее время Банк реализует многосторонние проекты.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.