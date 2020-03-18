Ильхам Алиев обратился к нации: «Берегите пожилых людей!»
«В нынешнем году проведение массовых мероприятий не представляется возможным из-за коронавируса. Уверен, что азербайджанский народ хорошо понимает эту ситуацию. Все меры, принимаемые азербайджанским государством, нужны для обеспечения здоровья народа, безопасности нашей страны. Поэтому прошу, чтобы каждый гражданин осознал свою ответственность, и представителям старшего поколения должно уделяться особое внимание», - говорится в обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз байрамы.
Ильхам Алиев остановил особое внимание на проблеме распространения в мире коронавируса: «К пожилым людям в азербайджанском обществе всегда проявляется большое уважение. Я достаточно подробно высказывал свои мысли на эту тему, еще раз хочу сказать, что это – один из основных устоев нашего общества. Наши традиции, национальные ценности, уважение и внимание к представителям старшего поколения – наша национальная особенность, и мы должны беречь эти ценности и дальше. Но в нынешних условиях представителям старшего поколения надо уделять особое внимание. Уважение к ним должно проявляться не на словах, а на деле, потому что именно у представителей старшего поколения наблюдаются самые тяжелые последствия этого заболевания. Уверен, что мы вместе будем вести борьбу с этим охватившим мир заболеванием, превратившимся в пандемию, и эта борьба даст результаты».