Ильхам Алиев об отношениях с оппозицией

«Состав парламента был сформирован заново, и впервые в руководство парламента вошли и представители оппозиции. Представители оппозиции также вошли в руководство парламентских комитетов. Это событие произошло в истории нашей страны впервые, что еще раз демонстрирует наше намерение совершенствовать многопартийную систему. Не секрет, что большинство голосов в парламенте принадлежит партии «Ени Азербайджан». Конечно, без согласия партии «Ени Азербайджан» эти реформы не могли бы быть проведены. Это показывает, что шаги, предпринимаемые в данном направлении, окажут позитивное влияние на дальнейшее успешное развитие нашей страны, что в нашей стране формируется новая конфигурация политической системы», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном обращении к народу в связи с праздником Новруз байрамы.

Президент еще раз напоминает об инициативе Администрации президента о начале диалога со всеми политическими партиями: «Это тоже очень серьезный шаг. Не секрет, что сегодня власть Азербайджана сильна, как никогда в истории. Мы считаем, что сильный должен предпринять первый шаг, выдвинуть первое предложение и указать путь тем, кто, если так можно сказать, сбился с пути. То есть, мы сделали это, и я рад, что абсолютное большинство политического спектра позитивно отреагировало на данную инициативу, политический диалог фактически уже начался. Уверен, что его результаты также будут позитивными для нашего народа и дальнейшего развития страны. Что же касается группировок, отказавшихся от диалога, то им виднее. Во всяком случае, я сказал, хочу сказать еще раз: проигравшей стороной будем не мы, и в новой политической конфигурации не будет места предателям, представителям продажной пятой колонны. Азербайджан очищается, в том числе очищается и должен очиститься от изменников, предателей, представителей пятой колонны. В то же время азербайджанский народ прекрасно видит, что ведется очень серьезная борьба с негативными явлениями, борьба с коррупцией, взяточничеством будет вестись и впредь. Это еще раз показывают последние события, шаги, предпринятые в данном направлении».