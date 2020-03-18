Ученые Китая: смертность при коронавирусе зависит от погоды

Ученые из Поднебесной обнаружили, что повышенная частота гибели пациентов была связана с низким уровнем влажности и большим разбросом в дневных и ночных температурах.

Китайские исследователи, изучив ситуацию в Ухане, установили, что погода влияет на уровень смертности от коронавируса нового типа. Свои выводы они опубликовали в статье для электронной научной библиотеки medRxiv.

"Мы впервые проследили за тем, как температура воздуха, разброс между самыми высокими и низкими ее значениями, а также влажность влияют на уровень смертности от COVID-19. Наше исследование показывает, что вариации в температуре и влажности достаточно сильно влияют на уровень смертности от коронавируса", – цитирует ТАСС китайских ученых.

Ученые выяснили, в частности, что увеличение разброса между дневной и ночной температурой повышало уровень смертности на 2,9%, рост влажности воздуха на один г/см3 сокращал этот показатель примерно на 11%. Они отмечают, что эти показатели сопоставимы с закономерностями при различных респираторных болезнях, вызываемых вирусами, вредными привычками или высокой загрязненностью воздуха.

Авторы исследования полагают, что эта информация может быть критически важна для прогнозов о том, как будет развиваться пандемия COVID-19.