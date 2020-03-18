Ильхам Алиев: «Цены на нефть упали, но все наши обязательства будут обеспечены!»

«В нынешнем году планируется проделать большую работу в социальной сфере. С начала года с моим участием были открыты три крупные больницы – в Геранбое, Шамкире и Газахе. Планируется открытие новых больниц, будет проводиться работа по созданию социальной инфраструктуры. Несмотря на то, что цены на нефть на мировых рынках резко упали, все наши социальные обязательства будут обеспечены», - заявил в своем праздничном обращении к народу по случаю Новруз байрамы президент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам главы государства, хотя в результате осуществленных в прошлом году мер и принятых решений наши бюджетные расходы, предусмотренные для социальной сферы, в достаточной степени возросли, все социальные обязательства будут выполнены и все социальные инфраструктурные проекты будут полностью реализованы. Будут построены и сданы 7 тысяч квартир, предусмотренных для улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев. Будут построены и сданы 1500 квартир, предназначенных для семей шехидов.

Президент однозначно заявил, что Азербайджан успешно завершит и 2020 год: «При том, что сегодня многие страны столкнулись с большими трудностями. В этих странах нарушается политическая стабильность, они переживают экономический кризис, в том числе некоторые нефтедобывающие страны уже стали испытывать трудности в связи с падением цен на нефть. Коронавирус, конечно, осложняет ситуацию. Несмотря на все это, считаю, что Азербайджан с честью и малыми потерями преодолеет и это испытание. Для достижения этого все мы должны проявить солидарность, ответственность, единство. Для того, чтобы защитить наш народ и государство в этот трудный для мира период, нам необходимо еще раз продемонстрировать лучшие качества нашего народа, показать их всему миру».