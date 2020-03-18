В Казахстане ограничили продажу продуктов

В столице Казахстане Нур-Султане из-за пандемии коронавируса ограничили продажу муки, сахара, риса и круп в одни руки. Об этом сообщает Forbes.kz со ссылкой на главу управления по инвестициям и развитию предпринимательства казахстанской столицы Ерлана Бекмырзаева.

«Сегодня в торговых сетях имеется ограничение на один чек до пяти литров масла и до пяти килограммов сыпучих товаров — это сахар, мука, крупы. На каждый вид товара в каждом чеке (вес) не должен превышать пять килограммов», — отметил он, пишет агентство Fergananews.

Со слов чиновника, магазины должны обеспечить работу в штатном режиме, усилить санитарные меры, проводить дезинфекцию, соблюдать расстояние между покупателями в очередях не менее одного метра. Также торговые точки не должны допускать необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания. Все продовольствие, за исключением овощей и фруктов, должно продаваться в упаковке. Цена на хлеб не должна превышать 95 тенге за буханку.

По последним данным, в Казахстане подтверждены 44 случая заражения COVID-2019. Из них 19 в Алма-Ате и 25 — в Нур-Султане.