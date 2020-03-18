В России полностью расшифровали геном коронавируса

Российские ученые расшифровали полный геном коронавируса. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения РФ, пишет «Лента.ру».

Специалисты из Научно-исследовательского института имени А. А. Смородинцева секвенировали из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России. «Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — сказано в сообщении.

Исполняющий обязанности директора учреждения Дмитрий Лиознов пояснил, что оперативный генетический анализ вирусов SARS-CoV-2 важен для понимания пути его распространения и попадания на территорию России и эволюции нового коронавируса.

Генетические данные загружены в международную базу данных EpiCoV GISAID, которую использует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ведущие мировые исследовательские группы для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

В конце января Китай передал России геном коронавируса для совместной разработки вакцины. Образцы коронавируса позволят создать экспресс-тесты для идентификации вируса в организме человека.