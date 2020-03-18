"Дорогие учащиеся, уважаемые родители! От всей души поздравляю вас с наступающим праздником Новруз, желаю вам весеннего настроения, крепкого здоровья и успехов в будущих начинаниях" -, говорится в тектсте поздравления.

Министр образования отметил, что, по данным ЮНЕСКО, в 100 странах мира более 800 миллионов учеников и студентов оказались вне системы образования.

"Коронавирус оказал негативное влияние на привычный образ жизни людей. Школы и другие учебные заведения закрылись. Это коснулось и Азербайджана. Чтобы наши дети не отставали от учебного процесса, с 11 марта мы приступили к вещанию телепрограммы "Время урока" ("Dərs vaxt") на телеканалах "Медениет" и "ARB Гюнеш". Телеуроки охватывают все классы и большинство предметов. Надеюсь, наши учащиеся воспользуются этой возможностью, и, выполняя все заданные дистанционно задания, после возобновления занятий вернутся в классы и аудитории подготовленными.

Вы, родители, должны поддержать их в этом и создать условия, чтобы ваши дети смогли уделять время для обучения на дому. Еще раз поздравляю вас с праздником Новруз, желаю вам благосостояния и здоровья!" - заключил Джейхун Байрамов.