Главный переговорщик по Brexit заразился коронавирусом

Переговорщик от Евросоюза по диалогу с Великобританией о будущем торгово-экономическом партнерстве после Brexit Мишель Барнье заявил, что заразился новым типом коронавируса.

«Я хотел бы сообщить, что у меня положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, и у меня отличное настроение. Я следую всем необходимым инструкциям, как и моя команда», – передает РИА Новости сообщение Барнье в Twitter.

«Для всех тех, кто уже пострадал, и для всех тех, кто в настоящее время находится в изоляции: мы пройдем через это вместе», – отметил Барнье.

