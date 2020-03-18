Ранее британское минобороны уже перевело на режим повышенной готовности десять тысяч военных. Резервистам также приказано быть в состоянии готовности.

Минобороны Британии привело в повышенную готовность дополнительно десять тысяч военнослужащих для поддержки гражданских экстренных служб в случае резкого роста заражений коронавирусом, сообщил глава оборонного ведомства Соединенного Королевства Бен Уоллес.

Минобороны привело в состояние повышенной готовности дополнительно десять тысяч военнослужащих для поддержки гражданских служб, они станут частью новых "Сил поддержки в борьбе с COVID". Военные уже помогали в возвращении на родину граждан из Китая и Японии, а также содействовали гражданским экстренным службам на территории Британии", - говорится в заявлении министра.

Также, по словам министра, 150 военных водителей будут подготовлены для управления танкерами с сжиженным медицинским кислородом. Газ необходим для помощи больным, находящимся на искусственной вентиляции легких. О подготовке водителей попросила национальная служба здравоохранения, обучение начнется в понедельник.

К работе над исследованием вируса привлечены сотрудники научно-технической лаборатории минобороны в Портон-Дауне. Они изучают вирус и вырабатывают способы противодействия ему. По заявлению министра, военные оказывают помощь всем гражданским ведомствам.