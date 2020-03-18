Германия поблагодарила Азербайджан

Глава немецкого диппредставительства выразил признательность в первую очередь за оперативную и эффективную помощь в деле благополучного возвращения в Германию из Баку Гамбургского хора девушек, а также других граждан Германии, передает Trend.

Вольфганг Маниг отметил, что в целом свыше 100 человек были возвращены в Германию чартерным авиарейсом. Он высоко оценил усилия, предпринятые для излечения гражданина Германии, у которого было выявлено заражение коронавирусом, а также за заботу о его беременной супруге.

Гражданин Германии, у которого был установлен коронавирус, прибыл в Азербайджан из Ирана. Он был помещен в больницу особого режима, впоследствии вылечился за короткий срок.