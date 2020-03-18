Еще 10 человек подхватили в Азербайджане коронавирус

В Азербайджане зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Эти лица возвратились в Азербайджан из Германии, Франции, Турции и Ирана. Они помещены в больницы особого режима, находятся под наблюдением врачей, соответствующие меры принимаются.

В настоящее время 33 пациента с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в специализированных больницах.

Штаб призывает граждан соблюдать требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения и Оперативного штаба при Кабинете министров, принимая во внимание глобальную пандемию и широкое распространение вируса.

В то же время от граждан требуется соблюдать такие правила, как самоизоляция, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакт с другими лицами, не посещать места скопления людей.