Специалисты из лаборатории российского Новосибирского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали первые снимки нового коронавируса SARS-CoV-2 под микроскопом, передает Life.ru.

Размер частиц на фотографиях составляет 100-120 нанометров. Снимки были получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-140.

В «Векторе» сейчас создают сразу две вакцины от 2019-nCoV. «Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования», — приводит издание «Наука в Сибири» слова директора центра Рината Максютова.

Максютов добавил, что в центре уже создали два диагностических набора для выявления коронавируса. Эти наборы направили в некоторые регионы России.