Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О мерах в связи с защитой здоровья населения и усилением борьбы против коронавирусной инфекции", в рамках которого будет создан Фонд по поддержке борьбы с коронавирусом, сообщает АзерТАдж.

Согласно информации, утверждается "Порядок формирования, управления и использования средств Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом".

Цель Фонда по поддержке борьбы с коронавирусом заключается в пресечении распространения коронавирусной инфекции в Азербайджане и обеспечении финансовой поддержки мер, осуществляемых в направлении борьбы с вирусом.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева с целью осуществления соответствующих мер по пресечению распространения коронавирусной инфекции из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год, Фонду по поддержке борьбы с коронавирусом первоначально выделяются 20 миллионов манатов.

Министерству финансов поручено в установленном порядке обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.