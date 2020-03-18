Центробанк посоветовал ограничить оплату наличными

"В соответствии с проводимой ЦБА политикой "чистых денег" поставлены специальные требования перед коммерческими банками, им поручено не допускать повторного обращения поступающих денежных знаков и сдавать их на обработку в ЦБА", - говорится в заявлении, передает Report.

Некоторыми СМИ была распространена информация о возможном заражении коронавирусом через денежные банкноты. В связи с этим Центробанк Азербайджана распространил заявление.

Отмечается, что денежные знаки, переданные коммерческими банками в ЦБА, а также устаревшие, загрязненные и пришедшие в негодность банкноты хранятся в специально отведенных местах, оснащенных современными системами регулирования температуры и влажности, и периодически дезинфицируются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.

До выпуска в обращение денежных знаков в Центральном банке они очищаются от пыли в специальном оборудовании путем воздушных потоков высокого давления, стерилизуются от грязи, проходя через специальные инфракрасные и ультрафиолетовые излучения и системы с высоким температурным режимом.

С учетом того, что денежные знаки могут быть источником потенциального риска с точки зрения заражения коронавирусной инфекцией, ЦБА рекомендует населению, а также субъектам бизнеса максимально ограничить использование наличных денег и отдавать предпочтение безналичным платежам.