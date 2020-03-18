Вслед за Ильхамом Алиевым к нации обратился и лидер оппозиции: «Мы вместе должны спастись»

Сразу после обращения президента Азербайджана к нации председатель партии «Умид» Игбал Агазаде обратился к правительству, оппозиции и к народу в связи с нависшей над страной пандемией коронавируса.

Как сообщает haqqin.az, политик опубликовал обращение на своей странице в Facebook.

«Мы все азербайджанцы, и может быть по-разному смотрим на будущее страны, по-разному его видим. Но я не верю, что кто-то продемонстрирует враждебную позицию по отношению к азербайджанскому народу. Мы вместе должны спастись от коронавируса, который представляет угрозу не только Азербайджану, но и всему миру. И если речь идет о судьбе азербайджанского народа, мы вне зависимости от партийных позиций должны служить именно этой цели. И мы, партия «Умид», подготовили спецпредложения, и в этом направлении наряду с поддержкой шагов, предпринимаемых правительством, готовы к сотрудничеству», - заявил политик.