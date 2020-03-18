Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня утвердил изменения в Уголовный кодекс, сообщает АзерТАдж.

Согласно закону, в случае нарушения противоэпидемического режима, санитарного, гигиенического и карантинного режимов, повлекшего распространение заболеваний или создавшего реальную угрозу распространения заболеваний, будет применяться штраф в размере от 2500 манатов до 5 тысяч манатов или ограничение свободы сроком до 3 лет, либо лишение свободы сроком до 3 лет.

То же деяние будет наказываться ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет и лишением свободы сроком от 3 до 5 лет, если оно повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия.