В России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за сутки общее число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией увеличилось на 52 — со 147 до 199, сообщили в оперативном штабе. Новые инфицированные выявлены в 23 регионах России, сообщает Коммерсант.

Все заболевшие в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Они госпитализированы и находятся в инфекционных боксах.

Установлены люди, с которыми они контактировали в России. Их поместят под медицинское наблюдение, проводится лабораторное обследование.