Трампу предложили ударить по России и Саудовской Аравии

Некоторые американские законодатели уверены, что ценовая война, развязанная двумя странами, нацелена в первую очередь на американские компании, добывающие сланцевую нефть, пишет Лента.ру.

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран. Об этом со ссылкой на письмо сенаторов сообщает Reuters.

"К сожалению, эта тактика запугивания со стороны России стала нормой, но действия нашего близкого стратегического партнера, Саудовской Аравии, вызывают особую обеспокоенность", — сказал сенатор-республиканец Кевин Крамер из богатого нефтью штата Северная Дакота в письме к Трампу.

Крамер призвал президента ввести эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и "других стран ОПЕК, таких как Ирак", передают Вести.ру.

Крамер и сенатор-республиканец Дан Салливан ранее написали письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, в котором напомнили, что США были "сильным и надежным партнером на протяжении десятилетий", но повышение производительности ставит под сомнение роль королевства как сторонника стабильности на рынке нефти.

О реакции бен Салмана на это письмо неизвестно, но на следующие сутки Саудовская Аравия объявила, что намерена увеличить поставки нефти на три миллиона баррелей, то есть больше, чем предполагалось до этого, после срыва сделки ОПЕК+, отмечает Лента.ру.