Скачай приложение Nar+ и выиграй приз

Так, абоненты Nar, которые только зарегистрировались в приложении, получат специальные бонусы в течение 24 часов после регистрации. Кампания будет длиться до 19 апреля.

Nar, постоянно улучшающий пользовательский опыт, запустил специальную кампанию для абонентов, только зарегистрировавшихся в приложении Nar+, которое позволяет виртуально следить за личными аккаунтами.

Напомним, приложение Nar+ облегчает управление аккаунтом и позволяет осуществлять многие важные операции в считаные секунды. Абоненты могут в течение нескольких секунд получить информацию о тарифах, подключиться к подходящему им тарифу, поменять текущий тариф, заказать новый интернет-пакет, проверить свои бонусы и обновить их.

Помимо этого, приложение позволяет выполнять запросы на кредит и остаток баланса, получать информацию о роуминг-пакетах и активировать их в один клик.

Еще одной уникальной характеристикой приложения является возможность следить одновременно за пятью аккаунтами.

Загрузить приложение Nar+ можно на AppStore и PlayStore.