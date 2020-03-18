В Армении назначили глав спецслужб и полиции

Президент Армении Армен Саркисян подписал в четверг, 19 марта, указы о назначении Эдуарда Мартиросяна директором Службы национальной безопасности и Армана Саркисяна – начальником полиции.

Соответствующие документы размещены на сайте главы армянского государства. Назначения произведены по предложению премьер-министра Никола Пашиняна, как того требует закон.

Еще в среду в интервью телеканалу "Шант" премьер говорил о том, что решение о назначении Мартиросяна и Саркисяна уже принято.

С 19 сентября Мартиросян был временно исполняющим обязанности директора СНБ, а Саркисян – врио начальника полиции. Пашинян дал им шесть месяцев, чтобы убедиться, насколько они эффективны в своей работе.