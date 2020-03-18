Коронавирус расползается по всей Европе

Как сообщает Федеральный офис общественного здравоохранения, всего в стране заразились уже 3888 человек, 33 из них скончались.

В Швейцарии число зараженных коронавирусом продолжает расти сотнями каждый день, за последние сутки выявлены 860 новых заболевших.

С вечера среды до 13:00 четверга были зарегистрированы 12 летальных исходов, еще десятки человек находятся в тяжелом состоянии.

В Португалии число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 785, скончались три человека.

Чуть лучше дела обстоят в более северной стране ЕС — Финляндии, где заразились около 400 человек, из них 41 — за последние сутки.

Напомним, катастрофическим образом ситуация развивается в Италии, где за сутки скончались рекордное число людей — 475, всего погибли почти три тысячи, заражены 35 713 человек. В Испании за сутки заразились 2,5 тыс. человек, общее число возросло до 13716. Скончались 558 испанцев, 774 человека в тяжелом состоянии.