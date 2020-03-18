Минсвязи и транспорта переходит на особый режим работы

В связи с профилактическими мерами, предпринимаемыми правительством Азербайджана по предотвращению распространения коронавируса (COVID-19), Министерство транспорта, связи и высоких технологий будет работать в особом режиме и в нерабочие дни праздника Новруз, сообщили haqqin.az в Министерстве.

В аппарате министерства, учреждениях, входящих в его структуру, и подведомственных учреждениях, не входящих в его структуру, проводятся все необходимые превентивные меры по профилактике коронавируса. Сотрудники регулярно обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки).

В официальных автовокзалах и автостанциях, действующих на территории страны, совместно с перевозчиками, осуществляющими международные и внутренние пассажироперевозки, обеспечивается ежедневная дезинфекция автотранспортных средств, а также территорий автовокзалов, служебных помещений, пунктов культурно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. Процесс продолжится и в праздничные дни.

Также проводится ежедневная дезинфекция автомобильных средств ООО «Бакинская служба такси», оказывающего услуги в столице. Дезинфекционные работы ежедневно продолжатся в центре по перевозке почты и центрах обслуживания «Шебеке», почтовых филиалах и отделениях.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий дало соответствующие поручения находящимся в подчинении структурам, объединениям и предприятиям связи, телекоммуникационным операторам по обеспечению населения на должном уровне транспортными и телекоммуникационными услугами, в том числе услугами интернета, мобильной связи и телерадиовещания в дни праздника Новруз.