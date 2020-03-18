Как утверждает В.Нагиев, в 2018 году А.Гафаров, используя свое служебное положение, сначала, не поставив его в известность, через суд расторг его брак со своей дочерью Тюркан Гафаровой. Основанием для суда, видимо, послужило недовольство тестя материальным положением зятя. И хотя в браке супруги состояли восемь лет и имели к тому времени двух малолетних детей, на заседание суда Нагиева не пригласили. Оба ребенка остались с матерью, а с вовсе не помышлявшего о разводе отца тот же суд постановил взыскивать алименты в размере 300 манатов за каждого ребенка ежемесячно. То есть максимально возможную сумму.

Обратившийся в редакцию haqqin.az Вюгар Нагиев, чтобы как-то защитить себя, попросил предать огласке противозаконные действия его бывшего тестя Агамалы Гафарова. Сам он справиться с самоуправством бывшего родственника не может, потому что Гафаров - председатель Сабаильского районного суда и даже претендент на представительство в Конституционном суде страны.

Апелляционная жалоба Нагиева на первоначальное решение не повлияла, тем более что вынесший неправомерное решение в отсутствие основного фигуранта решение судья Наримановского районного суда Рамин Гулиев (его отец Наджмеддин Гулиев был недавно уволен с поста главы исполнительной власти) не соизволил даже полагающуюся копию постановления предоставить. Понятное дело - свой своему, то есть судья судье всегда поможет…

Несмотря на то, что бывшие тесть и жена в дальнейшем всячески препятствовали встречам отца с детьми, Нагиев более года не только исправно выплачивал присужденные ему алименты, но еще и отдал в управление Тюркан Гафаровой принадлежащую ему турфирму, что приносило ей дополнительный доход. Но потом случилась трагедия…

«Со дня развода наши дети были на попечении моей бывшей жены Тюркан. Мне с ними видеться почти не удавалось. Обращался в суд, чтобы выделили для этого время, но бывший тесть Гафаров и тут подсуетился, и судьи мне отказали...

А через год моя трехлетняя дочь утонула в бассейне. Мать оставила трехлетнюю девочку без присмотра, без надувных нарукавников и других спасательных средства в бассейне для взрослых, и пока она болтала по телефону, ребенок погиб.

Прокуратура Насиминского района не хотела заводить дело по факту смерти ребенка. Я настоял, но прокурор Мамедли и следователь по имени Турал до сих пор ведут расследование… Следователь прямо заявил, что есть вина матери, но он «дружит с Агамалы Гафаровым и не станет обвинять его дочь»…

Вообще Тюркан всегда очень безответственно относилась к воспитанию детей, часто оставляла их в доме одних, плохо ухаживала за ними, не следила за чистотой. Родственники даже говорят, что в тот страшный день она сознательно оставила девочку без присмотра. Что говорить, если Тюркан, не прошло и сорока дней с момента гибели дочери, отправилась отдыхать в Анталью, чтобы, по ее словам, «снять стресс», - возмущается Нагиев.

У него есть запись телефонного разговора с семилетним сыном, который жалуется, что дедушка (Гафаров) и мама его ругают и бьют и что ему очень плохо. Попытки Нагиева через суд забрать сына к себе ни к чему не привели - дедушка-судья заручился поддержкой всех коллег по цеху. Гафаров полностью изолировал мальчика от отца, даже отобрал мобильник, который подарил ему Нагиев, и постоянно внушает ребенку, что отец у него монстр.