Икрам Нур, для haqqin.az 18:38

Общее число инфицированных в Саудовской Аравии достигло 238 человек, в Бахрейне – 167, почти полторы сотни инфицировано в Кувейте, примерно столько же – в ОАЭ. В «лидерах» остается Катар – заболевших свыше 450 человек. И небывалое бывает - Саудовская Аравия приостановила проведение пятничных молитв и любых массовых собраний в мечетях по всему королевству, единственное исключения сделано для двух святынь в Мекке и Медине.

Поведение вируса в монархиях Персидского залива ничем не отличается от происходящего в Америке и Европе, да и меры правительства этих стран принимают схожие – карантин, закрытие границ, прекращение массовых мероприятий и тотальная дезинфекция. В Саудовской Аравии на 16 дней приостановлена деятельность государственных учреждений, исключение сделано лишь для органов здравоохранения, полиции и спецслужб, а также военных. Всем остальным - и чиновникам, и посетителям рекомендовано общаться через электронные платформы государственных услуг, мессенджеры и сотовую связь. Правительство королевства также отправляет на удаленную работу целые категории людей, которые находятся в «зоне риска»: страдает хроническими заболеваниями, имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой и иммунитетом, пользуется иммунодепрессантами и так далее. Для прибывающих из-за границы обязателен 14-дневный карантин, ну а дальше уже – в зависимости от того, что покажут анализы. Кстати, с 19 марта практически во всех странах Залива приостановлена выдача разрешений на работу, «до дальнейшего уведомления», - как разъясняется в специальных правительственных постановлениях. В Эмиратах, к тому же, временно прекращена выдача виз в аэропортах.

Дневная и ночная жизнь в Заливе замирает, закрываются бары, конференц-залы, тематические и развлекательные парки, залы для проведения свадеб, на особый режим работы переходят и торгово-развлекательные центры, в том числе – и знаменитый Majid Al Futtaim. На улицах Эр-Рияда бесплатно раздаются дезинфицирующие средства, планируется открытие таких точек на автозаправках, возле мечетей и на светофорах крупнейших перекрестков. Одна из крупнейших международных авиакомпаний в мире, Dubai Emirates, настоятельно рекомендует пилотам и бортпроводникам брать отпуска, часть из которых явно не будет оплачена. В Qatar Airways поступили еще радикальнее – в массовом порядке и без объяснения причин уволили всех своих сотрудников - граждан Филиппин. Кстати, в минувший вторник Катар объявил о закрытии всех магазинов и отделений банков в торговых центрах, за исключением продовольственных магазинов и аптек, на две недели приостановлено обслуживание в парикмахерских и спа-салонах, останавливается и работа в промышленной зоне эмирата. Власти монархий уже выступили с заявлениями о том, что запасы продовольствия и лекарств у них «бесконечны», а потому население может не паниковать и не устраивать массовых скупок всего и вся.