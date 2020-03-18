Лидер Китая рассказал Путину о победе над коронавирусом

Президент России Владимир Путин решил позвонить китайскому коллеге Си Цзиньпину после того, как в КНР справились с эпидемией коронавируса.

Российский лидер поздравил Си Цзиньпина с тем, что за последние сутки в Китае не выявили ни одного случая заражения (помимо завезенных из-за границы).

Как сообщает Центральное телевидение Китая, председатель КНР рассказал об эффективных мерах, которые позволили Пекину локализовать вспышку эпидемии в провинции Хубэй и не допустить ее распространения по многомиллиардной стране.

Напомним, впервые за сутки врачи не зарегистрировали ни одного нового случая заражения коронавирусом в эпицентре вспышки — в китайском городе Ухане, где с эпидемией боролись с декабря прошлого года.