В России начали закрываться туроператоры

Компания «Индиго-Тур» объявила о том, что прекращает свою деятельность в качестве туроператора, поскольку не имеет «возможности исполнять обязательства».

Как сообщается на сайте компании, деятельность в качестве туроператора прекращается с 13 марта 2020 года, поскольку ООО «Индиго-Тур» не имеет «возможности обеспечивать исполнение обязательств по реализации всех» своих турпродуктов.

В компании сослались на то, что «с января 2020 года из-за общей ситуации угрозы распространения коронавируса, а в последние дни с резким ростом курса иностранной валюты путешествия в Азию стали значительно менее популярны, а правительства некоторых стран вводят запреты на въезд для иностранных туристов».

Между тем напомним, что накануне председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая 2020 года для туристических и авиакомпаний, пострадавших от последствий эпидемии коронавируса.

В то же время было решено ввести для авиаперевозчиков и турфирм «мораторий на банкротство». До 1 апреля Минэкономразвития надлежит внести проект закона, обеспечивающего возможность введения моратория на подачу заявлений о банкротстве. Речь идет именно об авиакомпаниях и туристической отрасли. Кроме того, поручено ускорить согласование и внесение в правительство проекта федерального закона, вводящего процедуру реструктуризации долгов организаций.