В Азербайджане временно возобновили движение поездов

Принимая во внимание обращения и пожелания пассажиров, желающих посетить регионы в праздничные дни, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» временно возобновляет движение поездов по всем направлениям внутри страны, говорится в сообщении АЖД.

Согласно информации, началась продажа билетов в одном направлении на отправляющиеся 19 и 20 марта поезда Баку-Беюк Кясик, Баку-Кочарли-Балакян, Баку-Астара-Горадиз, 20 марта - скоростной поезд Баку-Гянджа.

«Доводим до сведения пассажиров, что поезда 20 и 21 марта вернутся обратно без пассажиров», - сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».