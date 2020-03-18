Azersun: В стране не будет проблем с производством продуктов питания

Цикл поставок продуктов питания и все производственные предприятия при Azersun Holding, являющейся ведущей компанией по обеспечению продовольственной безопасности в нашей стране с первого дня своего создания, в полной мере продолжают свою деятельность в ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении холдинга.

Соблюдая на самом высоком уровне все требования и рекомендации как руководства страны, так и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всех сферах деятельности проводятся дезинфекционные и профилактические мероприятия. Группа компаний, считающая здоровье человека наивысшей ценностью, мобилизует все свои силы для борьбы с вирусом в стране. Azersun Holding всеми силами обеспечит бесперебойное производство товаров первой необходимости на своих предприятиях для недопущения нехватки продвольствия

В Группе компаний созданы условия сотрудникам старше 60-и лет для работы на дому, предприняты все необходимые действия по обеспечению работы персонала на фабриках, в офисах и на производстве. На предприятиях, при входе установлены необходимые оборудования для диагностики здоровья сотрудников, а также обеспечения защитными и дезинфекцирующими средствами: масками и перчатками включительно, другими необходимыми средствами. Внутренние помещения предприятия регулярно дезинфицируются. Все входящие транспортные средства пропускаются внутрь только после дезинфекции. Кроме того, внутри предприятия функционируют круглосуточные медицинские пункты, где при возникновении каких-либо проблем со здоровьем у сотрудников врачи могут немедленно вмешаться.

Azersun Holding, уделяющий особое внимание здоровью населения, всегда следует этому принципу в своей работе, так как здоровье народа является основой сильного государства. Группа компаний хорошо осознает свою ответственность по этому вопросу, присоединяется к мерам, осуществляемым государством в борьбе с вирусом, проявляет настойчивость в мобилизации с руководством и сотрудниками для обеспечения продовольственной безопасности. Azersun Holding уверенно заявляет, что в любой ситуации, которая может возникнуть впредь, будет постоянно обеспечивать население качественной, соответствующей стандартам продукцией.