Посредники по Карабаху напомнили о коронавирусе и призвали соблюдать перемирие

В связи с тем, что личный представитель действующего председателя ОБСЕ приостановил проведение мониторингов, сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают стороны строго соблюдать режим прекращения огня и выполнять обязательство воздержаться от любых провокаций, способных повысить напряженность. Об этом говорится в заявлении МГ ОБСЕ.

«С учетом того, что медицинские источники региона должны быть сосредоточены исключительно на борьбе с распространением вируса и лечении больных, заразившихся вирусом, для снижения риска эскалации мы призываем стороны проявить высочайшую сдержанность, максимально используя средства прямой связи. Несмотря на серьезные ограничения, введенные на зарубежные поездки, сопредседатели будут непрерывно продолжать посреднические усилия, тесно контактировать друг с другом и со сторонами», - говорится в заявлении сопредседателей.