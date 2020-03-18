«Среди личного состава, заключенных и арестованных, содержащихся в пенитенциарных учреждениях, случаев заражения коронавирусом не выявлено». Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции.

В заявлении говорится, что все лица и транспортные средства, проникающие на территорию этих учреждений, проходят санитарно-очистительные процедуры, с ними проводится обширная просветительская работа.

Для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции проникновение граждан в пенитенциарные учреждения, проведение ими свиданий с заключенными и арестованными, а также прием посылок временно прекращены.

Пропуск сотрудников и других имеющих к ним отношение лиц (адвокатов, следователей, врачей и т.д.) осуществляется в особом режиме.