В Иране каждые 10 минут от коронавируса умирает человек

Иран признал смерть одного человека от коронавируса каждые десять минут. С такими данными статистики выступил представитель Министерства здравоохранения страны Киянуш Джаханпур, передает агентство IRNA.

Кроме того, около 50 иранцев заражаются вирусом за один час. Чиновник призвал людей оставаться дома, что становится особенно актуально в преддверии Навруза 21 марта — персидского Нового года. Кроме того, известно, что президент Ирана Хасан Рухани подписал указ о закрытии торговых центров, магазинов и мест массового скопления людей.

По последним данным, число погибших из-за коронавируса достигло 9318, общее число случаев заражения составило 223 тысячи, из них выздоровели 85 тысяч человек. Иран занимает третье место по числу зараженных (18 407) после Китая (81 155) и Италии (35 713).