Трамп об отмене Олимпиады

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе видеоконференции лидеров стран G7 обсуждался вопрос отмены летних Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает ТАСС.

«Да, мы это обсуждали. Это вопрос решает премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Мы не знаем, какое будет решение, но ситуация серьезная», — заявил Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Олимпийские игры 2020 года в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа, однако проведение соревнований находится под угрозой из-за вируса.