В Грузии закрывают торговые объекты

По итогам заседания Совета национальной безопасности Грузии было принято решение о закрытии в стране всех торговых объектов, за исключением продуктовых магазинов, аптечных сетей, заправочных станций, банковских и почтовых отделений. Об этом на специальном брифинге заявил премьер-министра Георгия Гахария, передает Грузия-Онлайн.

По словам главы правительства, на заседании, в котором также участвовали президент Саломе Зурабишвили и спикер парламента Арчил Талаквадзе, было принято и несколько других решений.

Гахария объяснил это тем, что сейчас в Грузии идет процесс распространения нового коронавируса COVID-19, поэтому необходимо ужесточить дополнительные меры.

При этом премьер-министр Грузии заявил, что необходимости вводить чрезвычайное положение на данный момент нет, но если такая необходимость возникнет, правительство обязательно прибегнет к этой мере.