В Бакинском суде по тяжким преступлениям отложили рассмотрение дел

В Бакинском суде по тяжким преступлениям рассмотрение дел отложено до 20 апреля. Как говорится в сообщении суда, соответствующий приказ подписал председатель суда Махмуд Набиев.

Согласно приказу, рассмотрение всех находящихся на исполнении дел, за исключением тех, которые требуют неотложного рассмотрения или проведения судебного рассмотрения (избрание, продление, изменение или отмена меры пресечения), отложено до 20 апреля 2020 года.