Италия обогнала Китай по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии выросло на 427 за сутки, сообщил глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Таким образом, общее количество скончавшихся достигло 3405. По этому показателю Италия обогнала Китай, где жертвами COVID-19, по последним данным, стали 3245 человек.
При этом за сутки выявили 4,5 тысячи зараженных — это рекордное число заболевших.
Борелли также рассказал, что за сутки выздоровели 415 человек. Общее же число излечившихся достигло 4440.
Он сообщил, что всего в Италии сейчас 41 тысяча инфицированных.