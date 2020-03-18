Трамп обещает вступить в нефтяную войну
Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон обязательно вступит в нефтяную войну, которую развязали Россия и Саудовская Аравия в борьбе за рынок. Слова американского лидера приводит агентство Bloomberg.
Трамп заявил, что США вступят в войну в «подходящее время».
«У нас большая власть над ситуацией, мы пытаемся найти что-то вроде золотой середины», — рассказал президент, комментируя возможность влияния на мировой рынок нефти. Американская нефтяная индустрия, которая во многом представляет собой низкомаржинальный сланцевый сегмент, серьезно страдает от обвала цен на нефть.