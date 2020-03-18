Известный в Баку юрист Аслан Исмаилов выступил против представления арестованного в Турции главы группы компаний Palmali Мубариза Мансимова как оклеветанного конкурентами выдающегося предпринимателя и благотворителя.

На своей странице в соцсети Facebook Аслан Исмаилов заявил, что Мансимов начал осуществлять благотворительную деятельность в Азербайджане лишь после того, как вступил в выгодное сотрудничество с SOCAR. А когда в 2016 году это сотрудничество прервалось, он резко переметнулся в стан оппозиционеров.

Адвокат задает ряд риторических вопросов, в которых, как он считает, раскрывается суть деятельности и личности Мубариза Мансимова, и призывает почитателей бизнесмена-олигарха задуматься над ними.

- Как известно, меценат в первую очередь славится благодеяниями у себя на родине. Так отчего же принадлежащая Мубаризу Мансимову компания PalSüd, напротив, разорила фермеров - производителей молока из сел Болади, Шагласер, Веравул, Сепаради, Зовле Лянкяранского района, а также из Махмудовар, Мийонки (родное, между прочим, село Мансимовых), Хил, Шарафа Массалинского, основательно задолжав им? С 2016 года по сей день эти долги так и остаются невыплаченными.

- Почему в период тесного сотрудничества с SOCAR Мубариз Маснимов называл свои танкеры в честь отца экс-главы МНБ Эльдара Махмудова – Ахмеда Махмудова (23.05.2007), Гейдара Алиева (08.12.2007) и Зарифы Алиевой (08.12.2007), а после разрыва с азербайджанской компанией вдруг стал позиционировать как оппозиционер и его корабли стали носить имена Абульфаза Эльчибея (30.01. 2019) и Мамед Эмина Расулзаде (07.08.2019)?

- Как получилось, что в 2004 году, во времена выгодных контактов с SOCAR, Мансимов создает футбольный клуб «Хазар-Лянкяран» и завод PalSüd, а в 2016 году, после разрыва с компанией его начисто перестают интересовать и футболисы, и производители молочной продукции? Как случилось, что оба абсолютно разных по роду занятий мансимовских предприятия обанкротились одновременно?