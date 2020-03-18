Сербия закрыла границы и остановила внутренний транспорт

Число случаев заражения коронавирусом в Сербии достигло 103 и при негативном развитии продолжит расти в геометрической прогрессии. Об этом заявил президент страны Александар Вучич.

Чтобы остановить распространение эпидемии, власти приняли решение ужесточить меры безопасности (ранее был введен режим ЧС).

По словам Вучича, с 20 марта государственные границы будут закрыты на въезд, все пограничные переходы закрываются для авиа-, авто- и железнодорожного транспорта.

В ближайшее время пускать в страну будут только большегрузы с необходимыми товарами.

Кроме того, с пятницы прекращается междугородное автобусное и железнодорожное сообщение, передвигаться по стране можно будет только на личном автомобиле.