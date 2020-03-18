Торговые центры Подмосковья закрывают из-за коронавируса

В рамках борьбы с распространением нового коронавируса в Подмосковье ужесточают меры безопасности. Как сообщается на сайте правительства региона, следующим шагом станет закрытие торгово-развлекательных объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рекомендовал владельцам торговых центров приостановить работу на время действия режима повышенной готовности.

Запрет коснется всех ТРК, ТЦ, многофункциональных торгово-развлекательных центров и аутлет-центров.

Напомним, в Подмосковье уже запрещены мероприятия с участием более 50 человек, а в учебных заведениях действует режим свободного посещения.

За последние сутки в Москве зафиксированы 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Подмосковье за сутки выявили еще пять инфицированных. По всей России — уже 199 зараженных (52 новых случаев) в 23 регионах страны.