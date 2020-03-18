Депутат Эркин Гадирли: «...Я уничтожен как политик»

Эркин Гадирли заявил, что не считает себя политиком и поэтому списывает провал на то, что не умеет давать интервью.

«Интервью, которое я дал Исмаилу Джалилову, было полным позором. Если бы я считал себя политиком, то сказал, что я уничтожен как политик». Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал один из руководителей движения ReAl, депутат Эркин Гадирли.

«Я не просто так избегал, все эти годы журналистов. Сегодня я дал интервью радио «Азадлыг». Оно вышло ужасным, порой я не мог скрыть своего гнева. После интервью я чувствовал себя измотанным», - написал Эркин Гадирли.

Отметим, что Эркин Гадирли вместе с юристом Халидом Багировым стали гостями Youtube-передачи проживающего в США журналиста Исмаила Джалилова. В ходе передачи Эркина Гадирли спросили о последнем заявлении лидера Real Ильгара Мамедова и о том, почему Эркин Гадирли в качестве депутата проголосовал за поправки в закон, позволяющий наказывать за распространение недостоверной информации.

Халид Багиров отметил, что данный закон в будущем может использоваться в Азербайджане как инструмент для преследования инакомыслящих. Эркин Гадирли не смог дать внятных ответов на поставленные вопросы, запинался и даже начал обвинять ведущего передачи в провокационных вопросах.

В конце интервью Эркин Гадирли заявил, что не считает себя политиком и попал в Милли Меджлис случайно. Ведущий Исмаил Джалилов призвал Эркина Гадирова не позорить себя и прервал с ним беседу.