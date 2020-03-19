Как сообщает Интерфакс, накануне цена WTI взлетела на рекордные 24% на сообщении о том, что Минэнерго США дало указание закупить до 30 млн баррелей нефти в Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года выросла на 6%, достигнув отметки в $30,2 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне, сообщает ТАСС.

Так, фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) сегодня утором подорожал на $1,11 (4,4%) - до $26,33 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $29,25 за баррель, это на $0,78 (2,74%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Дополнительную поддержку ценам оказала информация The Wall Strret Journal о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вмешательства в российско-саудовскую нефтяную ценовую войну, стремясь стабилизировать нефтяной рынок. Вашингтон хотел бы дипломатическим путем добиться от Саудовской Аравии снижения производства нефти и, кроме того, изучает возможность введения новых санкций в отношении России, сообщили источники газеты.