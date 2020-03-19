В России начали испытания вакцины против коронавируса
Российские ученые начали проводить испытания вакцины против против коронавируса, основанные на шести различных технологических платформах. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.
Прототипы вакцин разработаны в подведомственном Роспотребнадзору научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Его специалисты «начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов» всех разработанных протопопов вакцин.
Специалистам предстоит выработать наиболее перспективные и безопасные прототипы, которые обеспечивают формирование клеточного и гуморального иммунного ответа. Также предстоит определить состав, дозу и способ введения препарата. Медики рассчитывают, что внедрение вакцины станет возможно уже в IV квартале этого года.