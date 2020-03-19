Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз. Текст поздравления размещен на официальной странице первого вице-президента Азербайджана в Instagram .

"Дорогие соотечественники! Выражаю глубокую благодарность каждому из вас за полные любви искренние поздравления и добрые пожелания по случаю праздника Новруз. От всей души поздравляю наш народ с праздником, желаю всем крепкого здоровья, счастья, праздничного настроения!

Пусть этот праздник, являющийся символом пробуждения и обновления природы, наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый дом, в каждый очаг счастье и здравие, а нашей стране – мир, благополучие и новые успехи!" - говорится в поздравлении первого вице-президента Мехрибан Алиевой.