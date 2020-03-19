По приказу министра обороны с целью профилактики заболеваний и сохранения здоровья военнослужащих осуществляются профилактические и противоэпидемиологические мероприятия против инфекционных заболеваний.

В азербайджанской армии принимаются превентивные меры в рамках мероприятий по противодействию новому типу коронавирусной инфекции (COVİD-19), рекомендованных Оперативным штабом при Кабинете Министров, сообщает пресс-служба Минобороны.

Главное медицинское управление Министерства обороны и подведомственные структуры переведены на усиленный режим работы и осуществляют деятельность во взаимодействии с Министерством здравоохранения и его соответствующими структурами. Передвижные мобильные госпитали с врачебной бригадой, оснащенные самым современным медицинским оборудованием, приведены в состояние готовности для оказания специализированной медицинской помощи.

В воинские части доставлены дополнительные лекарственные препараты, профилактические и дезинфицирующие средства, в том числе защитные маски, имеется также их резерв. На входах в здания размещены антисептические растворы с содержанием спирта для проведения дезинфекции в индивидуальном порядке.

Проводится соответствующая просветительская работа среди личного состава и ведется ежедневная термометрия военнослужащих.

В воинских частях строго соблюдается процесс приема, хранения и обработки продовольственных продуктов, а также технология приготовления пищи. Весь личный состав обеспечен высококалорийным продуктовым пайком и поливитаминами.

В связи с усилением превентивных мер в контрольно-пропускных пунктах военнослужащие, оснащенные защитной одеждой, используют специальное устройство термометрии для измерения температуры входящих лиц. Также проводится дезинфекция транспортных средств.