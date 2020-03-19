Впервые в истории: коронавирус закрыл главные святыни ислама

Заповедная мечеть Масджид аль-Харам в Мекке и Мечеть пророка Масджид ан-Набави в Медине объявили о своем закрытии на неопределенное время из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом . Об этом рассказал телеканал Al Arabiya со ссылкой на официального представителя Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдара.

В священных городах мусульман введен запрет для посещения и проведения ежедневных и еженедельных пятничных молитв в мечетях Медины и Мекки с 20 марта. Это сделано для устранения дальнейшего распространения пневмонии COVID-19, отмечает «Газета.ру».

Гглавные мусульманские святыни впервые в истории закрыты для верующих. Отмечается, что данная мера будет действовать до того времени, «пока вирус не отступит».

В Саудовской Аравии, на территории которой находятся главные мусульманские святыни, зафиксировано 274 случая заражения коронавирусом. Восемь человек выздоровели. Данных о летальных исходах официально не поступало.

19 марта король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд выступил с телеобращением к нации, рассказав о мерах безопасности и предосторожности, проводимых в стране на фоне пандемии, передает арабоязычный канал.