Сегодняшняя статистика ВОЗ по коронавирусу в мире

Количество заражений новым коронавирусом по всему миру превысило 209 тысяч человек, свыше 8,7 тысячи человек скончались от заболевания, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, за сутки в мире было выявлено 16 556 новых случаев заражения, из них только 58 - на территории Китая. Таким образом, общее число заразившихся в мире составляет на данный момент 209 839.

Кроме того, согласно данным организации, за сутки от COVID-19 скончались 828 человек. Общее число случаев с летальным исходом в мире - 8778.