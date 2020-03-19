Король Саудовской Аравии предрек тяжелые времена

"Вы привыкли к моей откровенности, поэтому вынужден вам сказать, что вместе со всем миром мы переживаем трудные времена. Говорю вам также, что следующий период будет более трудным во всем мире, чтобы противодействовать быстрому распространению этой напасти", - сказал монарх.

По словам короля, Саудовская Аравия продолжит принимать превентивные меры для борьбы с пандемией и ее последствиями. "Я заверяю вас в нашей глубокой заинтересованности предоставить всем подданным и иностранным резидентам необходимые лекарства, продукты питания и предметы первой необходимости ", - цитирует его РИА Новости.

Саудовский монарх также подтвердил, что трудная работа продолжится, и положительные результаты могут быть достигнуты только с помощью единства и сотрудничества, сохранения позитивного настроения, повышения индивидуальной и коллективной осведомленности и следования инструкциям, выпущенным властями.