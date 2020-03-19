Трамп отменил ответ США Ирану

Президент США Дональд Трамп из-за ситуации с коронавирусом в Иране отказался от жесткого ответа на новую атаку на базу западной коалиции в Ираке, за которой, по мнению Вашингтона, стоит поддерживаемая Тегераном группировка «Катаиб Хезболлах», сообщили СМИ.

Как передает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников, на прошлой неделе в ходе совещания с советниками по безопасности Трамп выразил озабоченность в связи с тем, что в случае жесткого ответа Тегерану в такое время США будут «выглядеть плохо», учитывая непростую ситуацию в Иране. Официально Белый дом эту информацию не комментировал, передает РИА Новости.

Китай, Италия и Иран лидируют в мире по числу зараженных коронавирусом. На данный момент в Иране с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, зафиксированы 18 407 случаев заболевания, из них 1284 – со смертельным исходом. Выздоровели почти 6 тысяч человек.